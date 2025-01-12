Проспект «Вашингтона» Кристалл набрал 7 очков в матче WHL и возглавил гонку бомбардиров лиги
Проспект «Вашингтона» Эндрю Кристалл набрал 7 очков в матче WHL.
Форвард забил 3 гола и отдал 4 ассиста в матче WHL за «Спокан Чифс» против «Уэнатчи Уайлд» (12:2).
Тоже 7 очков – 1 гол и 6 ассистов – в этом матче набрал Беркли Каттон, задрафтованный «Сиэтлом».
Кристалл возглавил гонку бомбардиров WHL, набрав 67 очков, опередив в том числе Гэвина Маккенну.
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