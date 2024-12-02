Ягер, Каттон, Надо, Ричи и Вуд приглашены в лагерь сборной Канады перед МЧМ-2025

32 хоккеиста приглашены в лагерь сборной Канады перед МЧМ-2025.

Федерация хоккея Канады назвала имена 32 игроков, приглашенных в лагерь молодежной сборной перед турниром в Оттаве.

Они поборются за места в составе сборной.

Вратари : Карсон Бьярнасон, Картер Джордж, Джек Иванкович, Скотт Рацлафф;

Защитники : Кэмерон Аллен, Бо Эйки, Оливер Бонк, Харрисон Брунике, Сэм Дикинсон, Эндрю Гибсон, Тэннер Молендик, Сойер Минио, Кэйден Прайс, Мэттью Шефер;

Нападающие : Денвер Барки, Коул Бодуан , Матье Катафорд, Беркли Каттон, Истон Коуэн, Эндрю Кристалл, Итан Готье, Райли Хайд, Таннер Хау, Джетт Лучанко, Портер Мартон, Гэвин Маккенна, Брэдли Надо, Лука Пинелли, Карсон Рекопф, Калум Ричи, Мэттью Вуд , Брэйден Ягер .