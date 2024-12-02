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Ягер, Каттон, Надо, Ричи и Вуд приглашены в лагерь сборной Канады перед МЧМ-2025

32 хоккеиста приглашены в лагерь сборной Канады перед МЧМ-2025.

Федерация хоккея Канады назвала имена 32 игроков, приглашенных в лагерь молодежной сборной перед турниром в Оттаве. 

Они поборются за места в составе сборной.

Вратари: Карсон Бьярнасон, Картер Джордж, Джек Иванкович, Скотт Рацлафф;

Защитники: Кэмерон Аллен, Бо Эйки, Оливер Бонк, Харрисон Брунике, Сэм Дикинсон, Эндрю Гибсон, Тэннер Молендик, Сойер Минио, Кэйден Прайс, Мэттью Шефер;

Нападающие: Денвер Барки, Коул Бодуан, Матье Катафорд, Беркли Каттон, Истон Коуэн, Эндрю Кристалл, Итан Готье, Райли Хайд, Таннер Хау, Джетт Лучанко, Портер Мартон, Гэвин Маккенна, Брэдли Надо, Лука Пинелли, Карсон Рекопф, Калум Ричи, Мэттью Вуд, Брэйден Ягер.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
logoмолодежная сборная Канады
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
Федерация хоккея Канады
Сэм Дикинсон
Картер Джордж
Харрисон Брунике
Кэмерон Аллен
Оливер Бонк
Карсон Бьярнасон
Тэннер Молендик
Эндрю Гибсон
Кэйден Прайс
Мэттью Шефер
Брэйден Ягер
Матье Катафорд
Райли Хайд
logoЭндрю Кристалл
Таннер Хау
Итан Готье
Беркли Каттон
Калум Ричи
Мэттью Вуд
logoГэвин Маккенна
Истон Коуэн
Коул Бодуан
Портер Мартон
Джетт Лучанко
logoБрэдли Надо
Карсон Рекопф
Лука Пинелли
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