Болельщики «Филадельфии» освистали отказника Готье в его 1-м матче на арене «Флайерс». Они скандировали «Джейми лучше», когда Драйсдейл забил «Анахайму»
Болельщики «Филадельфии» освистали Каттера Готье в его 1-м матче на арене «Флайерс».
Пенсильванцы разгромили «Анахайм» (6:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для 20-летнего Готье (42 игры в сезоне, 18 очков, «минус 2») матч стал первым в карьере в лиге на арене «Филадельфии».
Он был выбран «Флайерс» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2022, но отказался играть за команду. В январе прошлого года Готье был обменян в «Анахайм» на защитника Джейми Драйсдейла.
22-летний канадец (9 очков в 31 игре, «минус 15») сегодня забросил свою 2-ю шайбу в сезоне. Болельщики встретили его успех скандированием «Джейми лучше».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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