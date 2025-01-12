Болельщики «Филадельфии» освистали отказника Готье в его 1-м матче на арене «Флайерс». Они скандировали «Джейми лучше», когда Драйсдейл забил «Анахайму»

Болельщики «Филадельфии» освистали Каттера Готье в его 1-м матче на арене «Флайерс».

Пенсильванцы разгромили «Анахайм» (6:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для 20-летнего Готье (42 игры в сезоне, 18 очков, «минус 2») матч стал первым в карьере в лиге на арене «Филадельфии».

Он был выбран «Флайерс» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2022, но отказался играть за команду . В январе прошлого года Готье был обменян в «Анахайм » на защитника Джейми Драйсдейла .

22-летний канадец (9 очков в 31 игре, «минус 15») сегодня забросил свою 2-ю шайбу в сезоне. Болельщики встретили его успех скандированием «Джейми лучше».