У «Трактора» 6 поражений в 9 последних выездных матчей
«Трактор» потерпел 6 поражений в 9 последних матчах.
Сегодня команда тренера Бенуа Гру уступила «Металлургу» (3:5).
В 9 последних матчах на выезде у «Трактора» 6 поражений при трех победах. В последних четырех гостевых играх у команды 3 поражения.
«Трактор» по-прежнему лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.
Опубликовано: Sports
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