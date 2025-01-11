У «Трактора» 6 поражений в 9 последних выездных матчей

«Трактор» потерпел 6 поражений в 9 последних матчах.

Сегодня команда тренера Бенуа Гру уступила «Металлургу» (3:5).

В 9 последних матчах на выезде у «Трактора» 6 поражений при трех победах. В последних четырех гостевых играх у команды 3 поражения.

«Трактор» по-прежнему лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.