«Эри» вывел из обращения 97-й номер Макдэвида. Коннор посетил церемонию – он провел 3 сезона в клубе перед НХЛ
«Эри» вывел из обращения номер Коннора Макдэвида.
«Эри Оттерс», выступающий в юниорской лиге Онтарио, провел торжественную церемонию вывода из обращения 97-го номера Коннора Макдэвида.
Канадский нападающий «Эдмонтона» вместе с семьей присутствовал на этом мероприятии.
Макдэвид провел три сезона в «Эри», выступая за команду с 2012 по 2015 годы.
В общей сложности Коннор сыграл 166 матчей в регулярных чемпионатах OHL и набрал 285 (97+188) очков. В плей-офф – 68 (25+43) баллов в 34 играх.
Фото: x.com/NHL
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем