«Эри» вывел из обращения 97-й номер Макдэвида. Коннор посетил церемонию – он провел 3 сезона в клубе перед НХЛ

«Эри» вывел из обращения номер Коннора Макдэвида.

«Эри Оттерс», выступающий в юниорской лиге Онтарио, провел торжественную церемонию вывода из обращения 97-го номера Коннора Макдэвида .

Канадский нападающий «Эдмонтона » вместе с семьей присутствовал на этом мероприятии.

Макдэвид провел три сезона в «Эри», выступая за команду с 2012 по 2015 годы.

В общей сложности Коннор сыграл 166 матчей в регулярных чемпионатах OHL и набрал 285 (97+188) очков. В плей-офф – 68 (25+43) баллов в 34 играх.

Фото: x.com/NHL