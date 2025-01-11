Чикран из «Вашингтона» забил 12-й гол в сезоне в матче с «Монреалем». Среди защитников больше шайб только у Веренски и Макара – по 13
Джейкоб Чикран забил 12-й гол в сезоне.
«Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Кэпиталс» Джейкоб Чикран отметился голом в первом периоде игры. Эта шайба стала для него 12-й в этой регулярке.
В этом сезоне среди защитников больше голов на своем счету имеют лишь два хоккеиста – это Зак Веренски и Кэйл Макар (по 13 шайб).
Чикран набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 15» в 37 матчах регулярного чемпионата.
Канадец перешел в «Вашингтон» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Оттавы».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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