Андрей Назаров: «Особенность сезона КХЛ – каждый может обыграть каждого. Есть анекдот: «Чтобы отвлечь внимание людей от дырки в носке, гость, как бы невзначай, ударил именинницу стулом по голове»

Андрей Назаров высказался по поводу усиления конкуренции в КХЛ.

«Видно, что некоторые команды уже постепенно начинают готовиться к плей-офф, начинаются эксперименты с составами, подключают молодых ребят, которые неплохо себя проявляют.

Мы все хвалим грандов, но у нынешнего сезона КХЛ есть ключевая особенность: каждый может обыграть каждого. Это означает, что лига развивается, конкуренция усиливается, хотя и без аутсайдеров, конечно, не обходится.

Но они всегда были, есть и будут в любом виде спорта. Надо подумать, как лучше мотивировать эти команды, чтобы они не сходили с дистанции рано.

Мы живем в непростое время, однако и у наших недоброжелателей хватает многочисленных проблем.

Недруги пытаются убрать из информационного пространства все то, что у них происходит, но есть такой анекдот: «Чтобы отвлечь внимание людей от дырки в носке, гость, как бы невзначай, ударил именинницу стулом по голове».

У нас свой путь, который мы обязательно пройдем плечом друг к другу. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.