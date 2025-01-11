Андрей Назаров: «Особенность сезона КХЛ – каждый может обыграть каждого. Есть анекдот: «Чтобы отвлечь внимание людей от дырки в носке, гость, как бы невзначай, ударил именинницу стулом по голове»
«Видно, что некоторые команды уже постепенно начинают готовиться к плей-офф, начинаются эксперименты с составами, подключают молодых ребят, которые неплохо себя проявляют.
Мы все хвалим грандов, но у нынешнего сезона КХЛ есть ключевая особенность: каждый может обыграть каждого. Это означает, что лига развивается, конкуренция усиливается, хотя и без аутсайдеров, конечно, не обходится.
Но они всегда были, есть и будут в любом виде спорта. Надо подумать, как лучше мотивировать эти команды, чтобы они не сходили с дистанции рано.
Мы живем в непростое время, однако и у наших недоброжелателей хватает многочисленных проблем.
Недруги пытаются убрать из информационного пространства все то, что у них происходит, но есть такой анекдот: «Чтобы отвлечь внимание людей от дырки в носке, гость, как бы невзначай, ударил именинницу стулом по голове».
У нас свой путь, который мы обязательно пройдем плечом друг к другу. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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