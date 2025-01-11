Карбери о результатах «Вашингтона»: «Мы находимся на территории, которая покажет, кем мы являемся как игроки и как команда. У нас есть сложности»
Спенсер Карбери выразил неудовлетворение из-за игры «Вашингтона».
«Кэпиталс» уступили «Монреалю» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда проиграла 5 из 10 последних игр.
«Каждый раз, когда набираешь очки в НХЛ, – это позитив. В этой лиге очень-очень сложно набирать очки. Особенно с такой игрой, как у нас сейчас.
У нас есть сложности. Нам нужно заставить некоторых ребят снова начать играть. Некоторым нужно вернуть форму.
Это не просто трехматчевый спад. Это превращается в 10,12 или 14 [плохих] матчей, и это уже большая часть сезона. Нужно быть осторожными.
Я не хочу повторяться, но мы находимся на территории, которая покажет, кем мы являемся как игроки и как команда. Мы должны изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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