Карбери о результатах «Вашингтона»: «Мы находимся на территории, которая покажет, кем мы являемся как игроки и как команда. У нас есть сложности»

Спенсер Карбери выразил неудовлетворение из-за игры «Вашингтона».

«Кэпиталс» уступили «Монреалю» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ . Команда проиграла 5 из 10 последних игр.

«Каждый раз, когда набираешь очки в НХЛ, – это позитив. В этой лиге очень-очень сложно набирать очки. Особенно с такой игрой, как у нас сейчас.

У нас есть сложности. Нам нужно заставить некоторых ребят снова начать играть. Некоторым нужно вернуть форму.

Это не просто трехматчевый спад. Это превращается в 10,12 или 14 [плохих] матчей, и это уже большая часть сезона. Нужно быть осторожными.

Я не хочу повторяться, но мы находимся на территории, которая покажет, кем мы являемся как игроки и как команда. Мы должны изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .