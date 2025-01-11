Романов выиграл 9 из 15 матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. Вратарь отразил 23 из 25 бросков в игре с «Бейкерсфилдом»
Георгий Романов одержал девятую победу в сезоне АХЛ.
«Сан-Хосе Барракуда» обыграл «Бейкерсфилд» (5:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Российский голкипер команды Георгий Романов отразил 23 из 25 бросков соперника.
В нынешнем сезоне вратарь провел 15 матчей в регулярном чемпионате и одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 90,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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