Вратарь «Монреаля» Добеш выиграл первые 3 из 3 матчей в НХЛ. Выбранный в 5-м раунде драфта голкипер отразил 71 из 74 бросков на отрезке
Якуб Добеш выиграл третий матч подряд в НХЛ.
«Монреаль» обыграл «Вашингтон» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
23-летний голкипер «Канадиенс» Якуб Добеш отразил 15 из 17 бросков.
Чешский вратарь выиграл первые три из трех матчей в лиге, пропуская в среднем 0,97 шайбы и отражая 95,9% бросков. Он парировал 71 из 74 бросков на этом отрезке.
«Монреаль» выбрал Добеша под общим 136-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2020.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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