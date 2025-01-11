Вратарь «Монреаля» Добеш выиграл первые 3 из 3 матчей в НХЛ. Выбранный в 5-м раунде драфта голкипер отразил 71 из 74 бросков на отрезке

Якуб Добеш выиграл третий матч подряд в НХЛ.

«Монреаль» обыграл «Вашингтон » (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

23-летний голкипер «Канадиенс» Якуб Добеш отразил 15 из 17 бросков.

Чешский вратарь выиграл первые три из трех матчей в лиге, пропуская в среднем 0,97 шайбы и отражая 95,9% бросков. Он парировал 71 из 74 бросков на этом отрезке.

«Монреаль » выбрал Добеша под общим 136-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2020.