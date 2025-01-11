Маршанд раскритиковал радиоведущего из-за данных о конфликте с Пастрняком: «Не позволю какому-то случайному парню нести полную чушь. Это позор»
Радиоведущий Рич Киф предположил, что между игроками «Бостона» Брэдом Маршандом и Давидом Пастрняком могут быть разногласия.
«Когда в СМИ распространяется откровенная ложь – это проблема. Вызывает смущение тот факт, что у этого парня есть платформа [говорить], и он просто выдумывает что-то.
В том, что он сказал, нет ни капли правды. То, что после этого у него будет работа, – безумие. Потому что мы с Пастой – лучшие друзья.
Этот парень не заслуживает доверия ни в чем из того, что он говорит. Это очень расстраивает. В этом сезоне мы не оправдываем ожидания, не показываем результат, который хотим.
Но я не позволю какому-то случайному парню выступать в СМИ и нести полную чушь. С этого момента этому парню нельзя доверять.
То, что он говорит это, нелепо. Это позор. Все, что он будет говорить в будущем, уже не будет считаться правдой, потому что он все это выдумывает», – сказал Брэд Маршанд.
Маршанд опроверг слухи о конфликте с Пастрняком: «Мы лучшие друзья». Давид сказал: «Никогда в жизни не говорил, что не хочу играть с Марчи»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий