Маршанд опроверг слухи о конфликте с Пастрняком: «Мы лучшие друзья». Давид сказал: «Никогда в жизни не говорил, что не хочу играть с Марчи»

Давид Пастрняк и Брэд Маршанд опровергли слухи о конфликте.

Радиоведущий Рич Киф ранее предположил, что между игроками «Бостона » могут быть разногласия.

«Давид Пастрняк сказал команде, что не хочет играть в звене с Брэдом Маршандом . Это может быть связано с тем, что Маршанд критиковал Пастрняка за некоторые его действия на льду в течение сезона. Пастрняк может быть вашим лучшим игроком, который забивает 60 голов и все такое. А также главной причиной катастрофы в раздевалке», – сказал Киф.

Пастрняк опроверг заявление о том, что он не хочет играть в звене с Маршандом.

«Я никогда в жизни не говорил тренерскому штабу или руководству, что не хочу играть с этим парнем, и никогда не скажу. Мне нравится играть с Марчи. Я играл с ним очень долго», – сказал Пастрняк.

Он добавил, что Маршанд рассказал ему о заявлении Кифа.

«Я подумал, что он смеется надо мной… Мы смеялись над этим весь день», – отметил Пастрняк.

Маршанд также отреагировал на комментарии Кифа.

«Мы с Пастой лучшие друзья. Мы невероятно близки уже долгое время, и единственная причина, по которой мы не играем вместе, – необходимость распределить глубину в составе.

Нет ничего правдивого в том, что он является проблемой в раздевалке. Он один из парней, которых здесь любят больше всего. В раздевалке вообще нет никаких проблем, и говорить, что он в центре чего-то подобного, – это полностью сфабрикованная ложь», – сказал капитан «Бостона» Маршанд.