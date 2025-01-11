Маршанд опроверг слухи о конфликте с Пастрняком: «Мы лучшие друзья». Давид сказал: «Никогда в жизни не говорил, что не хочу играть с Марчи»
Радиоведущий Рич Киф ранее предположил, что между игроками «Бостона» могут быть разногласия.
«Давид Пастрняк сказал команде, что не хочет играть в звене с Брэдом Маршандом. Это может быть связано с тем, что Маршанд критиковал Пастрняка за некоторые его действия на льду в течение сезона. Пастрняк может быть вашим лучшим игроком, который забивает 60 голов и все такое. А также главной причиной катастрофы в раздевалке», – сказал Киф.
Пастрняк опроверг заявление о том, что он не хочет играть в звене с Маршандом.
«Я никогда в жизни не говорил тренерскому штабу или руководству, что не хочу играть с этим парнем, и никогда не скажу. Мне нравится играть с Марчи. Я играл с ним очень долго», – сказал Пастрняк.
Он добавил, что Маршанд рассказал ему о заявлении Кифа.
«Я подумал, что он смеется надо мной… Мы смеялись над этим весь день», – отметил Пастрняк.
Маршанд также отреагировал на комментарии Кифа.
«Мы с Пастой лучшие друзья. Мы невероятно близки уже долгое время, и единственная причина, по которой мы не играем вместе, – необходимость распределить глубину в составе.
Нет ничего правдивого в том, что он является проблемой в раздевалке. Он один из парней, которых здесь любят больше всего. В раздевалке вообще нет никаких проблем, и говорить, что он в центре чего-то подобного, – это полностью сфабрикованная ложь», – сказал капитан «Бостона» Маршанд.
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