Василий Подколзин: «Не скажу, что у Макдэвида суперчистое питание – может съесть суши, не удивлюсь, если может съесть бургер. Было удивительно, что он однажды заказал чай на ужин»
Василий Подколзин ответил на вопросы относительно питания Коннора Макдэвида.
– В фильме Amazon жена Макдэвида сказала, что Коннор боится кетчупа. Он реально сумасшедший до еды?
– Не то, что он псих – просто следит за питанием. Не скажу, что у него суперчистое питание. Он может съесть суши.
– Но с бургером его вряд ли можно увидеть?
– Я не видел, но не удивлюсь, если он может съесть. Мне было удивительно, что он однажды на ужин заказал чай. Мы сидели и пили чай.
– Что за чай пили?
– Мы ходили в Далласе на ужин, и в ресторане ребята заказали чай с жасмином и другими травами.
Приносят маленькие чайнички, можно было несколько видов попробовать. Я не помню, чтобы я до этого вечером чай пил, – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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