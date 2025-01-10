Василий Подколзин: «Не скажу, что у Макдэвида суперчистое питание – может съесть суши, не удивлюсь, если может съесть бургер. Было удивительно, что он однажды заказал чай на ужин»

Василий Подколзин ответил на вопросы относительно питания Коннора Макдэвида.

– В фильме Amazon жена Макдэвида сказала, что Коннор боится кетчупа. Он реально сумасшедший до еды?

– Не то, что он псих – просто следит за питанием. Не скажу, что у него суперчистое питание. Он может съесть суши.

– Но с бургером его вряд ли можно увидеть?

– Я не видел, но не удивлюсь, если он может съесть. Мне было удивительно, что он однажды на ужин заказал чай. Мы сидели и пили чай.

– Что за чай пили?

– Мы ходили в Далласе на ужин, и в ресторане ребята заказали чай с жасмином и другими травами.

Приносят маленькие чайнички, можно было несколько видов попробовать. Я не помню, чтобы я до этого вечером чай пил, – сказал нападающий «Эдмонтона » Василий Подколзин .