Майк Кнубл: «Овечкин переделал хоккей по-своему – больше блеска, яркости. Мы все копировали Гретцки, а сегодня дети копируют игру Александра»

Майк Кнубл считает Александра Овечкина отличным послом хоккея.

Кнубл – единственный хоккеист, который пересекался в одной команде по ходу карьеры и с Уэйном Гретцки , и с Александ ром Овечкиным.

«Уэйн был очень хорош в роли посла игры. Он знал, что это очень неудобно для него, но он делал это с улыбкой на лице. Он не ныл по этому поводу.

Это его работа – продвигать хоккей вперед. Алекс тоже довольно хорош в этом деле. И ему было тяжело. Он не североамериканец, но Алекс, безусловно, отличный посол хоккея.

Они оба были добры к игре, к НХЛ и являются прекрасными образцами для подражания для детей. Уэйн переделал хоккей по-своему.

Затем Ови переделал его снова по-своему – немного больше блеска, немного больше яркости. Мы все копировали Уэйна, а сегодня дети копируют игру Овечкина», – сказал Майк Кнубл , который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.