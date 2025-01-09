Майк Кнубл: «Люди в США знают Овечкина. Играешь в волейбол на пляже в Калифорнии, можешь спросить: «Кто такой Овечкин?». Тебе ответят: «О, это тот русский парень из Вашингтона, да?»

Майк Кнубл высказался относительно популярности Александра Овечкина.

Кнубл – единственный хоккеист, который пересекался в одной команде по ходу карьеры и с Уэйном Гретцки, и с Александром Овечкиным .

«Люди от побережья до побережья в США знают, кто такой Овечкин. А чего еще можно желать, особенно если ты хоккеист?

Ты отправляешься в Калифорнию, играешь там в волейбол на пляже и можешь спросить: «Кто такой Алекс Овечкин?». Тебе ответят: «О, это тот русский парень из Вашингтона, да? Хоккеист?».

Если вам удалось [добиться такой узнаваемости], то вы успешный спортсмен», – сказал Майк Кнубл , который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.