Майк Кнубл: «Люди в США знают Овечкина. Играешь в волейбол на пляже в Калифорнии, можешь спросить: «Кто такой Овечкин?». Тебе ответят: «О, это тот русский парень из Вашингтона, да?»
Майк Кнубл высказался относительно популярности Александра Овечкина.
Кнубл – единственный хоккеист, который пересекался в одной команде по ходу карьеры и с Уэйном Гретцки, и с Александром Овечкиным.
«Люди от побережья до побережья в США знают, кто такой Овечкин. А чего еще можно желать, особенно если ты хоккеист?
Ты отправляешься в Калифорнию, играешь там в волейбол на пляже и можешь спросить: «Кто такой Алекс Овечкин?». Тебе ответят: «О, это тот русский парень из Вашингтона, да? Хоккеист?».
Если вам удалось [добиться такой узнаваемости], то вы успешный спортсмен», – сказал Майк Кнубл, который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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