Пилипенко ощущает рост цен: «Бензин стал гораздо дороже. Невозможно не обращать внимания на это»

Хоккеист Кирилл Пилипенко ответил, ощущает ли рост цен в России.

– Ты чувствуешь, что цены стремительно растут?

– Конечно. Тот же бензин стал гораздо дороже. Невозможно не обращать внимания на это, – сказал нападающий «Северстали » Кирилл Пилипенко .