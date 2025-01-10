Губернатор Рязанской области: «Выйти в КХЛ не сложно – нужно вложить большие средства, купить легионеров. Ничего, кроме денег, не нужно. Важнее создать систему подготовки»

В Рязанской области не рассматривают вариант с вхождением в КХЛ.

На данный момент клуб «Рязань-ВДВ » выступает в ВХЛ.

«Пока планов выступать в КХЛ нет.

Мы очень серьезно занимаемся развитием спорта, только на этот год я для себя вписал еще пять видов, которые должны выйти на принципиально новый уровень, и это не считая тех видов спорта, которые уже популярны в Рязанской области. Особый упор мы делаем на массовые виды спорта.

«Выйти в КХЛ не сложно – для этого нужно вложить большие средства, купить легионеров, ничего, кроме денег, не нужно.

Для нас же важнее создать систему подготовки, чтобы дети имели возможность заниматься видами спорта, развиваться и делать в них карьеру.

Поэтому мы не ставим задачу выйти в КХЛ – мы ставим задачу подготовить игроков для нашей команды в ВХЛ с самого нуля. Даже дети 2017 года рождения уже выигрывают многие российские соревнования», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.