Губернатор Рязанской области: «Выйти в КХЛ не сложно – нужно вложить большие средства, купить легионеров. Ничего, кроме денег, не нужно. Важнее создать систему подготовки»
На данный момент клуб «Рязань-ВДВ» выступает в ВХЛ.
«Пока планов выступать в КХЛ нет.
Мы очень серьезно занимаемся развитием спорта, только на этот год я для себя вписал еще пять видов, которые должны выйти на принципиально новый уровень, и это не считая тех видов спорта, которые уже популярны в Рязанской области. Особый упор мы делаем на массовые виды спорта.
«Выйти в КХЛ не сложно – для этого нужно вложить большие средства, купить легионеров, ничего, кроме денег, не нужно.
Для нас же важнее создать систему подготовки, чтобы дети имели возможность заниматься видами спорта, развиваться и делать в них карьеру.
Поэтому мы не ставим задачу выйти в КХЛ – мы ставим задачу подготовить игроков для нашей команды в ВХЛ с самого нуля. Даже дети 2017 года рождения уже выигрывают многие российские соревнования», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.
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