Бабаев о том, что его называют королем хоккейного бизнеса в России: «Не может льстит – потому что это правда. Кем бы ни был человек – уборщиком, руководителем – я со всеми здороваюсь за руку»
– Вам льстит тот факт, что вас называют королем хоккейного бизнеса в России?
– Нет, потому что это правда. Мне не может это льстить. Я пытаюсь это поддерживать каждый день своей работой.
Когда я почувствую, что кто-то мне льстит, подниму нос выше, чем моя макушка – и это сразу будет откат.
Я часто слышу, что многие родители боятся со мной говорить, потому что я жесткий. Но я такой не потому, что считаю себя выше кого-то.
Кем бы ни был человек – официантом, уборщиком, руководителем – я со всеми здороваюсь за руку или еще как-то. Разницы между людьми нет.
Для меня каждый человек имеет перспективу. Без человека, который наводит порядок, убирается, мы будем ходить в грязи. Это люди, которые завтра уже могут стать руководителями.
Сегодняшний линейный судья может стать руководителем хоккейного департамента, а хоккеист, которому 16-18 лет, может в будущем начать руководить КХЛ, – сказал агент Шуми Бабаев.
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