Василий Подколзин: «Макдэвид наберет 2000 очков, думаю. Сейчас еще подпишет контракт на 8 лет, а потом еще на 8»

Василий Подколзин считает, что Коннор Макдэвид может набрать 2000 очков в НХЛ.

На данный момент в активе 27-летнего канадского форварда «Эдмонтона » 1040 (351+689) очков в 683 матчах в лиге.

В истории НХЛ только Уэйн Гретцки преодолел отметку в 2000 очков – на его счету 2857 (894+1963) баллов.

– Недавно было чествование в честь 1000 очков Коннора Макдэвида. Как в команде отмечали?

– Специального ужина не было, но были футболки и торт в раздевалке.

Вообще я думаю, что он наберет 2000 очков. Сейчас еще подпишет контракт на 8 лет, а потом еще на 8», – сказал нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин .