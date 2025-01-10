Василий Подколзин: «Макдэвид наберет 2000 очков, думаю. Сейчас еще подпишет контракт на 8 лет, а потом еще на 8»
Василий Подколзин считает, что Коннор Макдэвид может набрать 2000 очков в НХЛ.
На данный момент в активе 27-летнего канадского форварда «Эдмонтона» 1040 (351+689) очков в 683 матчах в лиге.
В истории НХЛ только Уэйн Гретцки преодолел отметку в 2000 очков – на его счету 2857 (894+1963) баллов.
– Недавно было чествование в честь 1000 очков Коннора Макдэвида. Как в команде отмечали?
– Специального ужина не было, но были футболки и торт в раздевалке.
Вообще я думаю, что он наберет 2000 очков. Сейчас еще подпишет контракт на 8 лет, а потом еще на 8», – сказал нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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