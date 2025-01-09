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  • Генменеджер «Эдмонтона»: «Статистику Подколзина воспринимаем так: «Окей. Ну, подумаешь». Василий нашел химию с Драйзайтлем – он продолжает атаки за счет работы, позволяя Леону творить магию»
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Генменеджер «Эдмонтона»: «Статистику Подколзина воспринимаем так: «Окей. Ну, подумаешь». Василий нашел химию с Драйзайтлем – он продолжает атаки за счет работы, позволяя Леону творить магию»

Стэн Боумэн высказался относительно роли Василий Подколзина в «Эдмонтоне».

Российский нападающий набрал 14 (4+10) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Статистика Василия Подколзина, возможно, не выглядит столь впечатляющей – 14 очков за половину сезона. Воспринимаем это так: «Окей. Ну, подумаешь».

Но ведь он нашел химию с Леоном Драйзайтлем... Леон играет великолепно на протяжении всего сезона. Это топовый хоккеист в лиге, он заслуживает похвалы.

Но я считаю, что Подколзин тоже играет свою роль. Он находит способы сохранять шайбы в зоне атаки за счет своей работоспособности.

Он создает достаточно эпизодов, которые позволяют продолжать атаки, позволяя Леону творить его магию», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoСтэн Боумэн
logoВасилий Подколзин
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoЛеон Драйзайтль
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