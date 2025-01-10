«Айлендерс» не забили в большинстве 21 раз подряд. У команды Руа худшая реализация в НХЛ – 10,9%
«Айлендерс» показывают худшую реализация большинства в НХЛ.
Команда тренера Патрика Руа обыграла «Вегас» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В этой игре «островитяне» имели одну попытку для использования численного преимущества, но не реализовали ее.
Таким образом, команда не забивает в большинстве на протяжении 21 попытки подряд.
В этом сезоне «Айлендерс» забили 11 голов в большинстве из 101 возможности. У команды худшая реализация в этом сезоне – 10,9%. Перед ними идет «Бостон» (12,2%).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Стефена Рознера
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