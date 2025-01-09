Павел Мойсевич: «СКА идет за Кубком Гагарина. Это главная задача, а не первое место в регулярке. Неважно, на кого выходить в плей-офф»

Павел Мойсевич заявил, что СКА стремиться выиграть Кубок Гагарина.

Команда под руководством Романа Ротенберга находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.

– Какая задача стоит перед СКА в регулярном чемпионате? Первое место в Западной конференции, наверное, уже недостижимо.

– Почему недостижимо? Мы работаем над этим. У нас главная задача – это Кубок Гагарина, а не первое место в регулярном чемпионате.

– Если занять повыше место в регулярном чемпионате, будет легче путь к Кубку Гагарина?

– Мы идем за Кубком. Нам неважно, на кого выходить в плей-офф.

– Вы считаете, что СКА способен бороться за Кубок Гагарина?

– Конечно, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.