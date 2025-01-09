Павел Мойсевич: «СКА идет за Кубком Гагарина. Это главная задача, а не первое место в регулярке. Неважно, на кого выходить в плей-офф»
Павел Мойсевич заявил, что СКА стремиться выиграть Кубок Гагарина.
Команда под руководством Романа Ротенберга находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.
– Какая задача стоит перед СКА в регулярном чемпионате? Первое место в Западной конференции, наверное, уже недостижимо.
– Почему недостижимо? Мы работаем над этим. У нас главная задача – это Кубок Гагарина, а не первое место в регулярном чемпионате.
– Если занять повыше место в регулярном чемпионате, будет легче путь к Кубку Гагарина?
– Мы идем за Кубком. Нам неважно, на кого выходить в плей-офф.
– Вы считаете, что СКА способен бороться за Кубок Гагарина?
– Конечно, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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