Вратарь СКА Мойсевич о замене со «Спартаком»: «Расстроился, что не продолжил играть, но это тренерское решение. Против него не попрешь»

Павел Мойсевич прокомментировал свою замену по ходу матча со «Спартаком».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла 0:5 в игре Фонбет чемпионата НХЛ.

Мойсевич был заменен на Артемия Плешкова после третьего пропущенного гола во втором периоде.

– Если так подумать, то во всех шайбах можно сыграть лучше, выручить команду, но как получилось, так получилось.

– Вы ожидали, что вас поменяют после третьей пропущенной шайбы?

– Конечно, расстроился, что не продолжил играть, но это тренерское решение. Против него никак не попрешь.

– Тяжело, когда в СКА нет четкого разделения на первого и второго вратаря?

– Вратарская конкуренция. Все три вратаря достойны играть. Тут только от тренерского штаба зависит, что они будут думать, как решать, кто будет первым, вторым, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.

Ротенберг уже 11 раз менял вратаря по ходу матча. Если не помогает, в чем смысл?