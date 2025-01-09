Вратарь СКА Мойсевич о замене со «Спартаком»: «Расстроился, что не продолжил играть, но это тренерское решение. Против него не попрешь»
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла 0:5 в игре Фонбет чемпионата НХЛ.
Мойсевич был заменен на Артемия Плешкова после третьего пропущенного гола во втором периоде.
– Если так подумать, то во всех шайбах можно сыграть лучше, выручить команду, но как получилось, так получилось.
– Вы ожидали, что вас поменяют после третьей пропущенной шайбы?
– Конечно, расстроился, что не продолжил играть, но это тренерское решение. Против него никак не попрешь.
– Тяжело, когда в СКА нет четкого разделения на первого и второго вратаря?
– Вратарская конкуренция. Все три вратаря достойны играть. Тут только от тренерского штаба зависит, что они будут думать, как решать, кто будет первым, вторым, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.
Ротенберг уже 11 раз менял вратаря по ходу матча. Если не помогает, в чем смысл?
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