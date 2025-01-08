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  • Ротенберг о Деанджело: «Игроки из НХЛ больше общаются с судьями – там постоянный диалог. Я тоже это не совсем понимаю. Хочу, чтобы каждый в СКА направил энергию на командную работу, победу»
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Ротенберг о Деанджело: «Игроки из НХЛ больше общаются с судьями – там постоянный диалог. Я тоже это не совсем понимаю. Хочу, чтобы каждый в СКА направил энергию на командную работу, победу»

Роман Ротенберг оценил поведение Энтони Деанджело в матче со «Спартаком».

СКА проиграл московскому клубу со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– В конце игры был эпизод, когда Тони Деанджело у своей скамейки зацепился, кажется, с кем-то из игроков «Спартака». Можете поделиться подробностями, если слышали, о чем был разговор? И вы ранее говорили про горячий итальянский характер Тони. Планируется, может быть, разговор с ним, чтобы он спокойнее и хладнокровнее подходил к стыкам, провокациям?

– Игра сегодня уровня плей-офф, и соперник... Также это часть хоккея. Лезть под кожу. Соперник лезет нашим ребятам под кожу. Если заметили, в первой смене Королев жестко очень сыграл против Грицюка. Но Грицюк руки не опустил.

Он продолжал играть. Интересная игра. Конечно, всегда стремлюсь, чтобы все наши ребята свои эмоции и энергию направляли в правильное русло – только на победу. Нельзя терять концентрацию. Мы со всеми это обсуждаем, с игроками. Конечно, с Тони в том числе. 

Нужно забивать голы. Забивай, пожалуйста, три-четыре шайбы в ворота соперника. И все равно относись с уважением. И можешь проехать мимо лавки соперника и просто улыбнуться в ее сторону. Это лишнее, согласен, это лишнее.

Но это часть хоккея, понимаете. Это культура, например, в Северной Америке. Игроки, которые приехали из НХЛ, просто больше общаются с судьями. У них там постоянный диалог с судьями.

Я тоже это не совсем понимаю. Зачем нужен диалог с судьями на льду постоянно? Тем не менее это часть хоккея. Разные культуры. 

В любом случае я хочу, чтобы каждый наш игрок направил все свои эмоции и энергию только на командную работу и на победу. В том числе Тони Деанджело. Это очень важно.

И чем меньше он будет отвлекаться, тем больше он будет забивать. А мы не будем пропускать. Потому что сегодня, вы правильно говорите, эмоции мы потратили не на победу, не на командную работу.

Потратили, наверное, на какие-то там разборки на льду с соперником и так далее. Это абсолютно лишнее. Надо это все убирать. И думать только о том, как помочь команде победить, – сказал главный тренер СКА

СКА провалил матч со «Спартаком». Вся боль Ротенберга – в одной разрывной атаке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoСпартак
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
logoКХЛ
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logoСКА
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