Владимир Плющев: «ЦСКА возглавляют люди, которые не знают, что такое армейский дух и культура. Без этого невозможно создать классную команду»

Владимир Плющев высказался о руководстве ЦСКА.

«У ЦСКА прекрасный состав. Вопрос в другом. Я еще летом говорил, что команду возглавляют люди, которые не знают, что такое армейский дух и армейская культура. Без этого понимания невозможно создать классную команду.

Для меня ЦСКА – это родной клуб. Я знаю, что это за клуб.

Я видел выдающихся мастеров и тренеров, у которых многое почерпнул. Благодаря их установкам я побеждал с юниорами и молодежкой на международной арене», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .