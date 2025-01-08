Владимир Плющев: «ЦСКА возглавляют люди, которые не знают, что такое армейский дух и культура. Без этого невозможно создать классную команду»
Владимир Плющев высказался о руководстве ЦСКА.
«У ЦСКА прекрасный состав. Вопрос в другом. Я еще летом говорил, что команду возглавляют люди, которые не знают, что такое армейский дух и армейская культура. Без этого понимания невозможно создать классную команду.
Для меня ЦСКА – это родной клуб. Я знаю, что это за клуб.
Я видел выдающихся мастеров и тренеров, у которых многое почерпнул. Благодаря их установкам я побеждал с юниорами и молодежкой на международной арене», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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