Илья Воробьев подвел итоги матча против минского «Динамо» (0:2).

– Ключевым моментом стало, когда у нас Нестеров покинул площадку, должны были забивать, наказывать соперника за травму нашего капитана. Плохо распорядились этим большинством.

– С чем связана серия поражений?

– Матчи шли один за одним под копирку. Не хотелось проигрывать три матча подряд, в каких-то моментах мы были лучше, но не получилось.

– Вопросы к нападающим есть?

– Есть. Все три матча разбирали, с каждым было собрание.

– Что с капитаном?

– Я не доктор, пока не знаю. Доктора определят, было сотрясение или нет.

– Количество удалений связано с желанием игроков отомстить за травму Нестерова?

– Не думаю, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.