Воробьев про 3 поражения ЦСКА подряд: «Матчи шли один за одним под копирку. В каких-то моментах мы были лучше, но не получилось»
Илья Воробьев подвел итоги матча против минского «Динамо» (0:2).
– Ключевым моментом стало, когда у нас Нестеров покинул площадку, должны были забивать, наказывать соперника за травму нашего капитана. Плохо распорядились этим большинством.
– С чем связана серия поражений?
– Матчи шли один за одним под копирку. Не хотелось проигрывать три матча подряд, в каких-то моментах мы были лучше, но не получилось.
– Вопросы к нападающим есть?
– Есть. Все три матча разбирали, с каждым было собрание.
– Что с капитаном?
– Я не доктор, пока не знаю. Доктора определят, было сотрясение или нет.
– Количество удалений связано с желанием игроков отомстить за травму Нестерова?
– Не думаю, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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