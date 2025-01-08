Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Динамо» хорошо сыграло в меньшинстве. Второй матч за два дня – играли смены покороче, чтоб ребята были посвежее»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА (2:0).

«Я не могу сказать, какое звено у нас первое, второе и так далее. Вчера первые сыграли «минус два», а они много времени проводят на льду. Поставили туда Тирни, сегодня это сработало.

Анас нам чуть спутал карты — заболел и не смог сыграть. Это бывает, кто-то травмируется и болеет, приходится тасовать состав. В этом звене, в принципе, Анас играет, но сегодня они молодцы, гол забили.

Думаю, мы хорошо сыграли в меньшинстве. Коротко сыграли, выбрасывали шайбу, чего не хватило в предыдущем матче. Мы всегда хотим играть ровно, не всегда получается – кто-то в меньшинстве, кто-то в большинстве.

Играли второй матч за два дня, понимали, что физически это сложно. Придерживались того, чтоб ребята играли смены покороче, были посвежее. Когда переигрываешь, решения принимаются непросто», – сказал тренер минского «Динамо ».