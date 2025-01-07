Минское «Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Демченко отразил 21 бросок ЦСКА, сделав 4-й шатаут в сезоне
Минское «Динамо» обыграло ЦСКА (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятая победа команды тренера Дмитрия Квартальнова в шести последних играх.
Вратарь Василий Демченко отразил 21 бросок по своим воротам, сделав 4-й шатаут в сезоне.
На данный момент «Динамо» занимает шестое место в таблице Запада, набрав 53 очка в 43 играх.
В следующем матче, 10 января, команда сыграет с «Сибирью».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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