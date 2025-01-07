Минское «Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Демченко отразил 21 бросок ЦСКА, сделав 4-й шатаут в сезоне

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятая победа команды тренера Дмитрия Квартальнова в шести последних играх.

Вратарь Василий Демченко отразил 21 бросок по своим воротам, сделав 4-й шатаут в сезоне.

На данный момент «Динамо » занимает шестое место в таблице Запада, набрав 53 очка в 43 играх.

В следующем матче, 10 января, команда сыграет с «Сибирью».