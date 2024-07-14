Кожевников об ИИХФ: «Там одни негодяи. Только вякнут на США и Канаду, и никого из них не будет – ни французов, ни шведов, этих подонков. Не говоря о шушере, как латвийцы»

Александр Кожевников высказался об отношениях между НХЛ и ИИХФ.

Ранее лига предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Если это произойдет, КХЛ также будет неподконтрольна ИИХФ.

– Существует НХЛ, которая не состоит в ИИХФ, и никто их не трогает.

– Ну а как они могут к НХЛ придираться? Те даже на Олимпиаду не едут, если не хотят, о чем мы говорим. НХЛ вообще их посылает. И мы будем так же.

Но [иностранные] команды-то есть, мы же не знаем, как это на них будет влиять. Они же на первенстве мира участвуют. Так что здесь будут вставлять нехорошие какие-то палки в колеса.

Там же одни негодяи, ну о чем мы говорим? Мягко говоря, одни негодяи!

– Но ведь на сборные США и Канады никто никаких санкций не накладывает, учитывая независимость НХЛ.

– Да, конечно. Они только вякнут, и никого из них не будет. Ни французов, ни шведов, этих подонков. Я уже не говорю о такой шушере, как латвийцы, и прочих, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.