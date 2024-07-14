Кожевников об ИИХФ: «Там одни негодяи. Только вякнут на США и Канаду, и никого из них не будет – ни французов, ни шведов, этих подонков. Не говоря о шушере, как латвийцы»

Теги ФХР ИИХФ Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею НХЛ Сборная Латвии по хоккею КХЛ Сборная Франции по хоккею Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Политика брань Хоккей

Александр Кожевников высказался об отношениях между НХЛ и ИИХФ.

Ранее лига предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Если это произойдет, КХЛ также будет неподконтрольна ИИХФ.

– Существует НХЛ, которая не состоит в ИИХФ, и никто их не трогает.

– Ну а как они могут к НХЛ придираться? Те даже на Олимпиаду не едут, если не хотят, о чем мы говорим. НХЛ вообще их посылает. И мы будем так же.

Но [иностранные] команды-то есть, мы же не знаем, как это на них будет влиять. Они же на первенстве мира участвуют. Так что здесь будут вставлять нехорошие какие-то палки в колеса.

Там же одни негодяи, ну о чем мы говорим? Мягко говоря, одни негодяи!

– Но ведь на сборные США и Канады никто никаких санкций не накладывает, учитывая независимость НХЛ.

– Да, конечно. Они только вякнут, и никого из них не будет. Ни французов, ни шведов, этих подонков. Я уже не говорю о такой шушере, как латвийцы, и прочих, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но ведь без нас ИИХФ загнулись и оказались никому не нужны в 2022, как же так получилось, что "вякнув" на "нас", они спокойно себе живут и процветают, а на никому не нужных пиндосов не могут позволить себе тявкнуть?
+9
0
+9
Вопрос модераторам, если я тут обращусь к Кожевникову теми же словами, которыми он постоянно характеризует людей и целые нации и страны, меня заблокируют или просто удалят коммент?
+7
0
+7
Совсем спёкся. Алкоголь с жарой несовместимы.
+6
-2
+4
Так КХЛ будет независимой или только нытье?:))😭
+3
0
+3
Длинная же у Кожевникова пятница. До сих пор отойти не может
+3
-1
+2
Кожева уже даже шоу соловьиного помета перерос, ему теперь одна дорога - в МИД!
+3
-1
+2
По идее тут сразу несколько статей УК поднял, но у нас же особый путь. Против кого надо воюет
+2
0
+2
Ща набегут. Даже в выходные работают.
+1
0
+1
опять животное из смирительной рубашки выпуталось
+1
0
+1
.........
0
0
0
"И мы будем так же"....
ахахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))))))
будешь на кассе в кб...
+1
-1
0
Правильно, вякать на США это прерогатива маразматичных старых алконавтов и мудоzzzzvoнов вроде Кожевникова. ИИХФ не заходит на чужую поляну.
+2
-2
0
Собакеаич от хоккея.
+1
-1
0
Алкогольная полинейропатия
0
0
0
Борец с нацизмом!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий