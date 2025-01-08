Тренер «Бостона» о 0:4 от «Эдмонтона» – 5-м поражении подряд: «Мы получили по заслугам. Соперник играл на более высоком уровне»
Тренер «Бостона» высказался о 0:4 от «Эдмонтона» – 5-м подряд поражении команды.
«Нам нужно срочно что-то предпринять. Соперник определенно был на более высоком уровне по сравнению с нами. Прямо со стартового вбрасывания.
Сегодня вечером мы получили по заслугам», – сказал Джо Сакко.
Поражение стало для «Брюинс» 5-м подряд. Команда занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 45 очками в 43 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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