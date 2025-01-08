Тренер «Бостона» о 0:4 от «Эдмонтона» – 5-м поражении подряд: «Мы получили по заслугам. Соперник играл на более высоком уровне»

Тренер «Бостона» высказался о 0:4 от «Эдмонтона» – 5-м подряд поражении команды.

«Нам нужно срочно что-то предпринять. Соперник определенно был на более высоком уровне по сравнению с нами. Прямо со стартового вбрасывания.

Сегодня вечером мы получили по заслугам», – сказал Джо Сакко.

Поражение стало для «Брюинс» 5-м подряд. Команда занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 45 очками в 43 играх.