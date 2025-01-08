Скиннер с 26 сэйвами против «Бостона», Харли с 1+2 и Хеллибак с 300-й победой – звезды дня в НХЛ

Стюарт Скиннер, Томас Харли и Коннор Хеллибак – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Виннипега » Коннор Хеллибак , отразивший 26 из 28 бросков в матче с «Нэшвиллом» (5:2). Победа стала для американца 300-й в лиге, по скорости достижения этой отметки (538 игр) он уступил только Андрею Василевскому (490) и Жаку Планту (521).

Вторая звезда – защитник «Далласа » Томас Харли с 3 (1+2) очками в матче с «Рейнджерс» (5:4 ОТ). На 58-й минуте он забил и перевел игру в овертайм, в котором ассистировал Джейми Бенну.

Первая звезда – вратарь «Эдмонтона » Стюарт Скиннер , отразивший все 26 бросков в матче с «Бостоном» (4:0). Матч на ноль в актив ему не записали, так как в первом периоде он был вынужден уйти со льда для прохождения теста на сотрясение мозга после столкновения с Никитой Задоровым. Оставшиеся 5 минут 25 секунд доиграл Кэлвин Пикар, а затем Скиннер вернулся на лед.