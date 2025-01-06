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  • Зубов об 1:5 от «Динамо»: «Сочи» подвела дисциплина, ненужные удаления в начале, что привело к трате энергии, мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2»
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Зубов об 1:5 от «Динамо»: «Сочи» подвела дисциплина, ненужные удаления в начале, что привело к трате энергии, мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2»

Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Динамо» (1:5).

«Дисциплина сегодня подвела нас, заработали очень ненужные удаления в начале, что привело к ненужной трате энергии для нашей команды, где-то мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2.

«Динамо», конечно, хорошая, мастеровитая команда, которая хорошо двигает шайбу, нам в следующей игре нужно добавить именно в дисциплине, делать смены покороче, лучше распоряжаться со своими моментами, которые сегодня у нас были, но мы их не смогли реализовать», – сказал главный тренер «Сочи».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Динамо»
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