Зубов об 1:5 от «Динамо»: «Сочи» подвела дисциплина, ненужные удаления в начале, что привело к трате энергии, мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2»
Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Динамо» (1:5).
«Дисциплина сегодня подвела нас, заработали очень ненужные удаления в начале, что привело к ненужной трате энергии для нашей команды, где-то мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2.
«Динамо», конечно, хорошая, мастеровитая команда, которая хорошо двигает шайбу, нам в следующей игре нужно добавить именно в дисциплине, делать смены покороче, лучше распоряжаться со своими моментами, которые сегодня у нас были, но мы их не смогли реализовать», – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Динамо»
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