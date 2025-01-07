Форвард «Адмирала» Петухов повторил личный рекорд результативности, набрав 24 очка за 42 игры. Столько же было за 68 матчей сезона-2022/23

Егор Петухов повторил личный рекорд результативности.

Нападающий «Адмирала » забросил шайбу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4 ОТ).

Теперь на счету Егора Петухова 24 (17+7) очка в 42 играх сезона-2024/25.

Он повторил личный рекорд результативности, установленный в сезоне-2022/23. Тогда форвард набрал 24 (17+7) балла в 68 играх.