Форвард «Адмирала» Петухов повторил личный рекорд результативности, набрав 24 очка за 42 игры. Столько же было за 68 матчей сезона-2022/23
Егор Петухов повторил личный рекорд результативности.
Нападающий «Адмирала» забросил шайбу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4 ОТ).
Теперь на счету Егора Петухова 24 (17+7) очка в 42 играх сезона-2024/25.
Он повторил личный рекорд результативности, установленный в сезоне-2022/23. Тогда форвард набрал 24 (17+7) балла в 68 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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