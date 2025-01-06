Ротенберг – журналисту о роли Акользина в СКА: «Вы с болельщиками «Витязя» общались? Сами с собой разговариваете? Именно в нашей системе такие ребята будут больше забивать»
Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2). После обмен из «Металлурга» Акользин набрал 4 (3+1) очка 4 играх за СКА.
– Смелее, мы в хоккее.
– И веселее.
– Вы самый смелый?
– Ну что поделать.
– Вы за СКА болели? Или за «Витязь»?
– За красивый хоккей, как всегда.
– За «Витязь» болели?
– «Витязь» красивее был? Роман Борисович, про Павла Акользина: вроде бы брали его в команду на какие-то сдерживающие роли.
– Кто вам это сказал? С кем общались? С болельщиками «Витязя»?
– Так казалось.
– С болельщиками «Витязя» общались?
– Со своим внутренним миром.
– Сами с собой разговариваете?
– Ну, иногда бывает.
– Вслух?
– К счастью, пока нет. Лекарство действует.
– Я понял вопрос. Всегда есть какие-то ожидания, есть мнения уважаемых журналистов. Но у меня всегда есть свое видение по каждому игроку.
Я не удивлен, что Паша забрасывает эти шайбы. Я честно не удивлен. Он мог больше забить. Есть над чем работать. И мы могли в целом больше забить. Создали достаточно моментов, чтобы еще больше забить. Поэтому мы еще работаем над реализацией. Будем тренировать, все через работу.
Я не удивлен вообще, что Паша забил. Не знаю, что вы думали. Но я честно могу сказать, что давно хотел, чтобы Паша играл в нашей команде. Очень давно.
И были матчи, когда Паша нам такие шайбы забивал. Не буду сейчас вспоминать точные даты, конкретные матчи – это неважно, не имеет значения.
Но в нашей системе игры, такие игроки, как Паша: это самоотверженность, это мужская работа, это работа на пятаке. Именно в нашей системе такие ребята будут больше забивать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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