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Ротенберг – журналисту о роли Акользина в СКА: «Вы с болельщиками «Витязя» общались? Сами с собой разговариваете? Именно в нашей системе такие ребята будут больше забивать»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о роли Павла Акользина в СКА.

Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2). После обмен из «Металлурга» Акользин набрал 4 (3+1) очка 4 играх за СКА.

– Смелее, мы в хоккее.

– И веселее.

– Вы самый смелый?

– Ну что поделать.

– Вы за СКА болели? Или за «Витязь»?

– За красивый хоккей, как всегда.

– За «Витязь» болели?

– «Витязь» красивее был? Роман Борисович, про Павла Акользина: вроде бы брали его в команду на какие-то сдерживающие роли.

– Кто вам это сказал? С кем общались? С болельщиками «Витязя»?

– Так казалось.

– С болельщиками «Витязя» общались?

– Со своим внутренним миром.

– Сами с собой разговариваете?

– Ну, иногда бывает.

– Вслух?

К счастью, пока нет. Лекарство действует.

– Я понял вопрос. Всегда есть какие-то ожидания, есть мнения уважаемых журналистов. Но у меня всегда есть свое видение по каждому игроку.

Я не удивлен, что Паша забрасывает эти шайбы. Я честно не удивлен. Он мог больше забить. Есть над чем работать. И мы могли в целом больше забить. Создали достаточно моментов, чтобы еще больше забить. Поэтому мы еще работаем над реализацией. Будем тренировать, все через работу.

Я не удивлен вообще, что Паша забил. Не знаю, что вы думали. Но я честно могу сказать, что давно хотел, чтобы Паша играл в нашей команде. Очень давно.

И были матчи, когда Паша нам такие шайбы забивал. Не буду сейчас вспоминать точные даты, конкретные матчи – это неважно, не имеет значения.

Но в нашей системе игры, такие игроки, как Паша: это самоотверженность, это мужская работа, это работа на пятаке. Именно в нашей системе такие ребята будут больше забивать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoПавел Акользин
logoВитязь
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