Джек Хьюз сделал 200 передач в НХЛ быстрее всех в истории «Нью-Джерси» – за 349 матчей. Он превзошел результат Гомеса
Джек Хьюз сделал 200 голевых передач в НХЛ.
Нападающий «Нью-Джерси» набрал 1 (0+1) балл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2).
23-летний американец имеет в активе 329 (129+200) очков в 349 матчах в регулярках лиги на данный момент.
Джек Хьюз быстрее всех в истории «Дэвилс» сделал 200 результативных передач. Он опередил на две игры Скотта Гомеса, который достиг этой отметки за 351 матч.
Хьюз набрал 48 (15+33) очков в 43 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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