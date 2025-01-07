Джек Хьюз сделал 200 передач в НХЛ быстрее всех в истории «Нью-Джерси» – за 349 матчей. Он превзошел результат Гомеса

Джек Хьюз сделал 200 голевых передач в НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси » набрал 1 (0+1) балл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (3:2).

23-летний американец имеет в активе 329 (129+200) очков в 349 матчах в регулярках лиги на данный момент.

Джек Хьюз быстрее всех в истории «Дэвилс» сделал 200 результативных передач. Он опередил на две игры Скотта Гомеса, который достиг этой отметки за 351 матч.

Хьюз набрал 48 (15+33) очков в 43 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.