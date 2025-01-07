Гендиректор ФХР о призыве ИИХФ принять ее правила: «Мы соблюдаем международные правила, но штраф в 1 млн франков по делу Федотова считаем несправедливым и оспариваем»
Гендиректор ФХР отреагировал на слова главы ИИХФ Люка Тардифа.
Ранее глава Международной федерации хоккея заявил, что Федерации хоккея России необходимо принять определенные правила организации.
«Федерация хоккея России соблюдает международные правила.
При этом наложенный штраф в один миллион швейцарских франков из‑за дела Федотова ФХР считает несправедливым и оспаривает в рамках своих прав», – отметил Дмитрий Курбатов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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