Гендиректор ФХР о призыве ИИХФ принять ее правила: «Мы соблюдаем международные правила, но штраф в 1 млн франков по делу Федотова считаем несправедливым и оспариваем»

Гендиректор ФХР отреагировал на слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее глава Международной федерации хоккея заявил , что Федерации хоккея России необходимо принять определенные правила организации.

«Федерация хоккея России соблюдает международные правила.

При этом наложенный штраф в один миллион швейцарских франков из‑за дела Федотова ФХР считает несправедливым и оспаривает в рамках своих прав», – отметил Дмитрий Курбатов.