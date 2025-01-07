  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор ФХР о призыве ИИХФ принять ее правила: «Мы соблюдаем международные правила, но штраф в 1 млн франков по делу Федотова считаем несправедливым и оспариваем»
0

Гендиректор ФХР о призыве ИИХФ принять ее правила: «Мы соблюдаем международные правила, но штраф в 1 млн франков по делу Федотова считаем несправедливым и оспариваем»

Гендиректор ФХР отреагировал на слова главы ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее глава Международной федерации хоккея заявил, что Федерации хоккея России необходимо принять определенные правила организации.

«Федерация хоккея России соблюдает международные правила.

При этом наложенный штраф в один миллион швейцарских франков из‑за дела Федотова ФХР считает несправедливым и оспаривает в рамках своих прав», – отметил Дмитрий Курбатов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoИван Федотов
logoМатч ТВ
Дмитрий Курбатов
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Тардиф не русофоб, в отличие от глав IBU и FIS. Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов»
2сегодня, 20:30
Фетисов о словах Тардифа про допуск России: «Не верю в эти сказки. Решение принимается ИИХФ независимо от мнения шведов, финнов, латышей, но есть рекомендация МОК – с ней надо считаться»
1сегодня, 19:16
Тардиф о допуске России: «ИИХФ привыкла принимать собственные решения. Необходимо, чтобы ФХР приняла правила ИИХФ – процесс международного трансфера продолжается»
10сегодня, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
Деанджело о победе Трампа и отставке премьера Канады Трюдо: «Все складывается так, чтобы вернуть Северную Америку на путь истинный и поставить заботу о гражданах своей страны на первый план!»
12 минут назад
Сергей Самсонов: «Овечкин в 19 лет был абсолютным монстром, а еще реже можно увидеть то, что Саша творит в 39. Это от Бога, как бы люди ни тренировались – никогда такого не достигнут»
20 минут назад
Дмитрий Васильев: «Тардиф не русофоб, в отличие от глав IBU и FIS. Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов»
2сегодня, 20:30
Тренер Овечкина по ОФП: «Всем бы хотелось увидеть 1000 шайб у Саши. Нужно добраться как можно быстрее, возраст и остальные факторы будут ему только мешать»
6сегодня, 20:19
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Баффало», «Колорадо» примет «Флориду», «Сиэтл» против «Нью-Джерси»
43сегодня, 20:10
«Рейнджерс» забрали Калиева с драфта отказов. Форвард не играл за «Лос-Анджелес» в НХЛ в этом сезоне
17сегодня, 19:53
Гатиятулин про 1:3 с «Авангардом»: «Ак Барсу» нужно реализовывать моменты. В проигранных матчах мы играем неплохо»
6сегодня, 19:45
Росси из «Миннесоты», Терри из «Анахайма» и Кюмпер из «Лос-Анджелеса» – звезды недели в НХЛ
сегодня, 19:33
Фетисов о словах Тардифа про допуск России: «Не верю в эти сказки. Решение принимается ИИХФ независимо от мнения шведов, финнов, латышей, но есть рекомендация МОК – с ней надо считаться»
1сегодня, 19:16
Главный арбитр КХЛ о смартфоне Дыняка на льду: «Подпадает под пункт о незаконном снаряжении. Арбитры не смогли определить игрока, нарушившего правило»
13сегодня, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Путин со свиным желудком, лумпия с соусом чили, сэндвичи с точино – в меню на вечер филиппинского наследия. Его 12 января на игре с «Колорадо» организует «Виннипег»
546 минут назад
Замула про НХЛ: «Приятно иметь нечто вроде русской семьи. С Мичковым много времени проводим вместе, Подколзин тепло принял в Эдмонтоне, ужинали с Панариным и Шестеркиным»
сегодня, 20:49
Чейссон завершил карьеру. Взявший Кубок Стэнли с «Вашингтоном» форвард не играл с 2023-го
2сегодня, 20:40
Рантанен – 3-й финский игрок со 100 голами в большинстве в НХЛ, впереди лишь Селянне (255) и Курри (155). В истории «Колорадо» Микко идет 5-м по таким шайбам, у лидирующего Сакика – 205
сегодня, 20:12
Илья Карпухин: «У СКА большие амбиции, мастерства у игроков вагон и огромная тележка. Организация тут одна из лучших в КХЛ, если не лучшая»
1сегодня, 18:40
Леонтьев про 2:1 с «Сибирью»: «Нефтехимик» играл с прямым конкурентом, давление чувствовалось. Нерв прошелся сквозь поединок»
сегодня, 17:56
Тренер Овечкина по ОФП: «Сон не должен быть меньше 6-7 часов. Если кто-то привык ложиться позже 12, бессмысленно заставлять его ложиться в 8, но правильнее спать ночью и бодрствовать днем»
1сегодня, 17:30
Епанчинцев про 1:2 с «Нефтехимиком»: «Есть каноны хоккея, если пропустить после первого забитого – это повлияет. «Сибирь» упустила нить игры, пошли удаления»
1сегодня, 17:12
«Нефтехимик» победил впервые за 7 игр. У «Сибири» прервалась 5-матчевая победная серия
2сегодня, 16:24
Роман Ротенберг: «Желаю, чтобы вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать»
23сегодня, 16:05Фото
Рекомендуем