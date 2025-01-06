Дмитрий Васильев: «Тардиф не русофоб, в отличие от глав IBU и FIS. Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов»

Дмитрий Васильев удовлетворен словами главы ИИХФ насчет допуска России.

«Заявление Тардифа прагматичное и честное. Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов в принципе. Тардиф не русофоб, в отличие от руководителей других организаций – Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), например.

Я бы сказал, что это позитивное заявление, мы уже можем на что-то рассчитывать. Международная федерация хоккея хочет допустить нас, когда закончится СВО. Это делает честь этой федерации. Хотелось бы таких же заявлений и от других международных федераций», – отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Глава ИИХФ Тардиф: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать»

Тардиф о допуске России: «ИИХФ привыкла принимать собственные решения. Необходимо, чтобы ФХР приняла правила ИИХФ – процесс международного трансфера продолжается»