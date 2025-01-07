Путин со свиным желудком, лумпия с соусом чили, сэндвичи с точино – в меню на вечер филиппинского наследия. Его 12 января на игре с «Колорадо» организует «Виннипег»

Третий ежегодный вечер филиппинского наследия пройдет в день матча «Виннипега».

«Джетс» 12 января встретятся с «Колорадо » в рамках регулярного чемпионата НХЛ . Игра будет посвящена филиппинской общине Виннипега – самой большой по численности в пересчете на душу населения за пределами Филиппин.

Перед игрой и в перерывах будут выступать соответствующие танцевальные коллективы, гимны Канады и США исполнят музыканты с филиппинскими корнями.

Также болельщики, посетившие игру, смогут попробовать фирменные блюда в филиппинском стиле, среди них – путин (картофель фри, посыпанный молодым рассольным сыром и политый слегка подслащенной гарнирной подливкой) с желудком свиньи, приготовленной на вертеле, сэндвичи с точино (жареной пряной свининой) и сладкой булочкой, лумпия (филиппинский аналог спринг-роллов) со сладким соусом чили.

Джерси с логотипом мероприятия будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут на поддержку филиппинской общины.