«У хирурга один пациент сегодня, второй – завтра. Работу надо делать? Одному сделают так, а завтра иначе? Наверное, нет». Квартальнов о подготовке «Динамо» к двум играм за два дня

Дмитрий Квартальнов вспомнил о хирургии, говоря про график «Динамо».

Минский клуб сегодня уступил в Фонбет Чемпионате КХЛ «Торпедо » (2:4), а завтра сыграет с ЦСКА .

– Мы выиграли несколько матчей. Думаете, мы сейчас всех будем сметать? Давай опустимся на землю и начнем потихонечку идти вперед. Не надо шапкозакидательского настроения. Все идет по плану. Есть какие-то моменты – это нормально для нашей команды.

– Сложилось впечатление, что команда выглядела инертно, как будто держали в уме завтрашний матч.

– Хирург приходит на работу, у него один пациент сегодня, второй – завтра. Работу надо делать? Одному сделают так, а завтра иначе? Наверное, нет.

У нас сегодня был рабочий день. Надо было работать. Вот вам ответ.

Как мы будем держать в уме завтрашний матч? У нас не та команда, которая будет держать в уме завтрашний матч с ЦСКА.

У нас тяжелое расписание. Это проблема. У нас еще будут такие ситуации, когда два матча за два дня. Эту игру надо было провести по-другому, – сказал главный тренер «Динамо » Минск.