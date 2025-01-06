Самсонов о незасчитанном голе в ворота США на ОИ-2002: «До сих пор убивает, понять не могу – судьи не пошли посмотреть видео. Не хватило 5 минут не только сравнять счет, но и победить»
В полуфинале олимпийского турнира сборная России проиграла команде США (2:3).
– Не могу не задать вопрос, который будет преследовать вас всегда, – про «гол-фантом» в полуфинале с американцами при 2:3.
– Со льда не видел, пересекла шайба линию ворот или нет.
Повтор тоже не дает однозначного ответа, поэтому не могу ничего утверждать. Но меня до сих пор убивает другое, и вот этого понять не могу – судьи не пошли посмотреть на видео, был ли гол.
И думаю, что нам не хватило минут пяти, чтобы, может, не только сравнять счет, но и победить в том матче, – с таким преимуществом мы играли в третьем периоде.
– А почему провалили два первых?
– Не думаю, что прямо провалили.
Просто иногда нужно отдать должное другой команде. Американцы играли здорово. Может, из-за этого мы не так много контролировали шайбу, как это было необходимо.
Но в третьем периоде перебороли эту ситуацию, пошла волна за волной в нашу пользу. Вот только счет к его началу был – 0:3. И в итоге нам просто не хватило времени, – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Самсонов.
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