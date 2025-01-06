Андрей Назаров: «В КХЛ продолжается борьба за плей-офф, а наши недоброжелатели пытаются посеять панику и хаос, но все происходит зеркально – паника и хаос у них»

Андрей Назаров поделился мыслями о ходе сезона КХЛ.

«Обмены и переходы в КХЛ прошли успешно, дедлайн получился ярким, все хоккеисты влились в свои новые команды. Борьба за попадание в восьмерки сильнейших на Западе и Востоке продолжается.

Хотя в целом уже понятно, кто на 90% попадет в плей-офф. Осталось определить плюс-минус одно место. Но интрига сохраняется, тем интереснее, будем следить. Нас ждет напряженная концовка регулярного чемпионата.

Мы живем в непростое время, наши недоброжелатели в очередной раз пытаются посеять панику и хаос, но пока мы видим, что все происходит зеркально: паника и хаос наблюдаются у них.

Мы обязательно пройдем этот путь плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.