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  • Терещенко о сборной России: «Договориться со всеми и сохранить целостность соревнований – работа Тардифа. Чьего бойкота боятся? Скандинавов? Все дело в управлении»
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Терещенко о сборной России: «Договориться со всеми и сохранить целостность соревнований – работа Тардифа. Чьего бойкота боятся? Скандинавов? Все дело в управлении»

Алексей Терещенко оценил заявление Люка Тардифа.

Президент ИИХФ высказался о возможности возвращения России на турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах».

«Так договориться со всеми, чтобы сохранить целостность соревнований, – это и есть работа Тардифа. Чьего бойкота они боятся? Скандинавов?

Но почему‑то, допустим, в НХЛ «Чикаго» тренирует швед, и Илья Михеев у него нормально играет. Здесь все дело в управлении.

Безусловно, в вопросе допуска огромная политическая составляющая, и это именно задача Тардифа ее разрешить. Как я понимаю, мы тоже работаем в этом направлении, просто не афишируем эту работу. Дай Бог, если все случилось.

Посмотрите, сколько наших звезд играет в НХЛ сейчас, сколько денег они приносят индустрии. Хорошо, что риторика Тардифа изменилась по сравнению с прошлыми годами.

Надеемся, что скоро действительно нас вернут. Не знаю по ближайшему взрослому чемпионату мира, но по крайней мере с прицелом на Олимпиаду – это было бы здорово. Дай Бог, если НХЛ надавит на ИИХФ, поставит условие с допуском россиян.

В любом случае раз такие речи появляются в прессе, значит, ситуация меняется к лучшему», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Терещенко
logoМатч ТВ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЛюк Тардиф
logoИИХФ
logoКХЛ
logoНХЛ
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