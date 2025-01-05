Кудашов о 5:1 с «Сочи»: «Динамо» чувствовало себя как дома. Болельщики поддерживали, мы хорошие голы забили и вообще организованно играли»

Алексей Кудашов высказался о победе над «Сочи» (5:1).

– Всегда приятно играть в Сочи , особенно в новогодние праздники. Почти полный стадион сегодня, и хорошо, что многие болеют за нас, поэтому мы себя не чувствовали на выезде, а чувствовали, наоборот, как дома.

И игра такая была – болельщики поддерживали, хорошо сыграли, голы хорошие забили и вообще организованно играли.

– В прошлом матче с «Северсталью» вы вели 5:0, а затем пропустили две. Были ли у вас опасения сегодня, что история повторится?

– Нет, такого не было. Естественно, когда ведешь с каким-то комфортным счетом, ситуация заставляет соперника играть, рисковать, поэтому все равно создаются моменты.

Я не могу сказать, что мы расслаблялись и с «Северсталью», и сегодня. Просто так бывает, что соперник добавляет, – сказал главный тренер «Динамо » Кудашов .