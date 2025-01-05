Демидов забил в 6-м матче подряд – дубль в игре с «Витязем». У 19-летнего форварда СКА 8+4 на этом отрезке

Иван Демидов продлил голевую серию до 6 матчей.

Нападающий СКА открыл счет в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя », а втором периоде забросил вторую шайбу (4:2, второй период).

Демидов забил в шестом матче подряд. Суммарно у него 8 голов и 4 ассистентских балла на этом отрезке.

Всего на счету 19-летнего хоккеиста теперь 32 (14+18) очков в 40 матчах сезона. Его статистика – здесь .