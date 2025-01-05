Светлана Журова: «Футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Продолжат ими оставаться, точнее»
Светлана Журова рассказала, какие виды спорта будут главными в России в 2025-м.
«Конечно, начало года всегда связано с хоккеем! Но потом это все перейдет в футбол, конечно! (Смеется.)
Уверена, что в этом году национальная сборная по футболу будет проводить важные товарищеские матчи. Хоть футболистов пока и не допустили до международных соревнований, однако играть они точно будут.
В общем, футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Точнее, продолжат ими оставаться», – сказала депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем