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Светлана Журова: «Футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Продолжат ими оставаться, точнее»

Светлана Журова рассказала, какие виды спорта будут главными в России в 2025-м.

«Конечно, начало года всегда связано с хоккеем! Но потом это все перейдет в футбол, конечно! (Смеется.)

Уверена, что в этом году национальная сборная по футболу будет проводить важные товарищеские матчи. Хоть футболистов пока и не допустили до международных соревнований, однако играть они точно будут.

В общем, футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Точнее, продолжат ими оставаться», – сказала депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСветлана Журова
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по хоккею с шайбой
Государственная дума
logoКХЛ
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