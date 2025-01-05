Светлана Журова: «Футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Продолжат ими оставаться, точнее»

Светлана Журова рассказала, какие виды спорта будут главными в России в 2025-м.

«Конечно, начало года всегда связано с хоккеем! Но потом это все перейдет в футбол, конечно! (Смеется.)

Уверена, что в этом году национальная сборная по футболу будет проводить важные товарищеские матчи. Хоть футболистов пока и не допустили до международных соревнований, однако играть они точно будут.

В общем, футбол и хоккей будут главными видами спорта в России в 2025 году. Точнее, продолжат ими оставаться», – сказала депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.