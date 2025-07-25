НХЛ изучит судебное решение по делу Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона и проведет внутренние расследование, прежде чем допустить игроков (Энди Стрикленд)

НХЛ изучит судебное решение по делу о экс-игроках молодежной сборной Канады.

В четверг суд в Канаде признал Майкла Маклауда , Диллона Дюбе , Кэла Фута , Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

По данным журналиста Энди Стрикленда, НХЛ намерена ознакомиться с судебным решением и провести внутреннее расследование.

«Можно предположить, что игроки будут восстановлены в лиге до начала нового сезона.

Однако, по информации источника в НХЛ, лига намерена провести собственную проверку судебного решения и пройти внутреннюю процедуру, прежде чем допустить всех пятерых хоккеистов», – написал Стрикленд.