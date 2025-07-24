Рыбин о сравнениях Андреянова с Бобровским: «Если в Америке сравнивают, наверное, отрабатывает эти авансы. Сергей – уникум в плане подготовки»
Максим Рыбин высказался о сравнениях Петра Андреянова с Сергеем Бобровским.
Напомним, ЦСКА заключил соглашение с 18-летним голкипером до 2030 года. Ранее Андреянова на драфте НХЛ 2025 года под 20-м общим номером выбрал «Коламбус».
«Чтобы сравнивать этого парня, нужно знать этого парня, знать, что он из себя представляет.
Бобровский – это уникум. В плане своей подготовки, он уникальный. Если его в Америке сравнивают, значит, эти авансы [Андреянов] отрабатывает, наверное», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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