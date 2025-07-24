Силантьев о песне для победных матчей «Металлурга»: «В Магнитогорске привыкли под хлопки праздновать. Болельщикам это нравится, мне тоже»
Дмитрий Силантьев заявил, что в «Металлурге» празднуют победы под хлопки фанатов.
– На «Минск-Арене» есть традиция: после победы играет «Седая ночь». А у вас какая есть традиция после победы в Магнитогорске?
– Если смотреть на традицию в Минске, то это очень прикольно. Смотришь, и тоже завораживает, когда народ не уходит и все включают фонарики. А если выбирать песню, то я не знаю.
У каждого своя традиция, но в Магнитогорске мы уже привыкли под хлопки праздновать победу. Болельщикам это нравится, и мне тоже, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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