Силантьев о песне для победных матчей «Металлурга»: «В Магнитогорске привыкли под хлопки праздновать. Болельщикам это нравится, мне тоже»

Дмитрий Силантьев заявил, что в «Металлурге» празднуют победы под хлопки фанатов.

– На «Минск-Арене» есть традиция: после победы играет «Седая ночь». А у вас какая есть традиция после победы в Магнитогорске?

– Если смотреть на традицию в Минске, то это очень прикольно. Смотришь, и тоже завораживает, когда народ не уходит и все включают фонарики. А если выбирать песню, то я не знаю.

У каждого своя традиция, но в Магнитогорске мы уже привыкли под хлопки праздновать победу. Болельщикам это нравится, и мне тоже, – сказал нападающий «Металлурга » Дмитрий Силантьев .