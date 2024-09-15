Хоккеист Кугрышев о Смолове и упущенном чемпионстве «Динамо»: «Федор был очень сильно расстроен»

Хоккеист Дмитрий Кугрышев высказался о Федоре Смолове.

– Как старый друг Федора Смолова удивлены его летнему переходу из московского «Динамо» в «Краснодар»?

– Нет, не удивлен. Вы так говорите... «Краснодар» – это топ-клуб. И Федя поехал туда играть. Тем более, он в этом клубе ранее уже провел много лет, был лучшим бомбардиром чемпионата России. Поэтому какое тут может быть удивление?

– Я был удивлен потому, что он в прошлом году женился, у него родился первый ребенок. И в этих условиях Федор решился покинуть Москву, поехать в город, откуда сейчас не полетаешь самолетом и надо очень долго добираться либо по 20 часов на поезде, либо доезжать до ближайших городов с авиасообщением и оттуда лететь?

– Мне кажется, когда профессиональный спортсмен играет на высоком уровне, в топ-клубе, то, наверное, поездки домой отходят немножко на второй план. Поэтому дай Бог, чтобы у него все было хорошо в «Краснодаре».

– Как Федор пережил упущенное весной чемпионство с «Динамо»? Он делился с вами эмоциями из-за этого?

– Мне кажется, тут и делиться не надо. Вы же сами понимаете – представьте себя на месте любого игрока, который оказался так близок к успеху, но не получилось сделать последний шаг. Понятно, что Федор был очень сильно расстроен, – сказал форвард «Лады».