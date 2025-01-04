Драйзайтль забил «Анахайму», набрав очки в 13-й игре подряд. Он увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 голов. Капризов, Шайфли, Пойнт и Нюландер делят 2-е место

Леон Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 голов.

Форвард «Эдмонтона » забил гол в матче с «Анахаймом» (3:2). Он набрал очки в 13-й игре подряд.

Всего на счету Леона Драйзайтля теперь 57 (28+29) очков в 38 играх. Он лидирует в снайперской гонке НХЛ .

Второе место делят Кирилл Капризов («Миннесота », 23 шайбы в 34 играх), Марк Шайфли («Виннипег», 23 в 40), Брэйден Пойнт («Тампа», 23 в 31) и Вильям Нюландер («Торонто», 23 в 39).