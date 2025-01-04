Драйзайтль забил «Анахайму», набрав очки в 13-й игре подряд. Он увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 голов. Капризов, Шайфли, Пойнт и Нюландер делят 2-е место
Леон Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 голов.
Форвард «Эдмонтона» забил гол в матче с «Анахаймом» (3:2). Он набрал очки в 13-й игре подряд.
Всего на счету Леона Драйзайтля теперь 57 (28+29) очков в 38 играх. Он лидирует в снайперской гонке НХЛ.
Второе место делят Кирилл Капризов («Миннесота», 23 шайбы в 34 играх), Марк Шайфли («Виннипег», 23 в 40), Брэйден Пойнт («Тампа», 23 в 31) и Вильям Нюландер («Торонто», 23 в 39).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем